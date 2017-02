De la Beca Universal…

Me opongo a la beca universal en colegios particulares y de una vez me atacan los gladiadores y a veces con más juicio algunos padres de familia preocupados por la educación de los hijos.

Tengo la responsabilidad de aclarar que mi oposición no es caprichosa como la de los políticos, ni quinta columnista como a veces me acusan, pero veo en la beca universal para colegios particulares una privatización de la educación.

El argumento de que los padres de familia estamos relevando al estado de su responsabilidad constitucional de velar por la educación de la población es válido, pero una beca para colegios particulares será ayudar al NEGOCIO que hacen muchos colegios particulares con ese interés genuino que tienen los padres de darles lo que creen mejor para sus hijos.

Una beca universal para colegios privados provocará una estampida de padres a los que solo les falta un poco para enfrentar una mensualidad de escuela privada, y otros colegios juega vivo lo que harán es aumentar una seria de gastos alternos como laboratorio, banda de música, tecnología, etc. para quedar o mantenerse debajo del tope anual de matrícula y mensualidades.

Creo que lo más sensato es que el gasto de escuela privada pueda deducirse en una declaración de impuesto sobre la renta y no necesariamente a manos llenas con una beca universal.

Los colegios particulares se han convertido también en un tema de estatus, y ahora vemos que trabajadores de aseo y choferes de metrobus, dejan la mitad de su salario en un colegio privado buscando mejor calidad de educación para sus hijos, mientras que otros un poco más acomodados se preguntan entre sí ¿en qué escuela está tu hijo? Como quien pregunta que marca de carro tienes.

Una cosa es querer una mejor educación para los hijos y otra es no saber arroparse hasta donde llega la manta como decía mi abuela.

Lamentablemente la educación particular es la tranquilidad de los padres que reclaman una educación continua y segura para sus hijos y no la inseguridad de la educación oficial porque mañana no fue el maestro, la semana que sigue es el aniversario del corregimiento, la otra no había agua en la escuela, después el maestro estaba en seminario, otro día fumigaron y el día que no había excusas entonces hay huelga.

La principal razón para una escuela privada es la seguridad del muchacho y la continuidad de la educación, créanme que la diferencia en la calidad no es mucha en la mayoría de los colegios particulares comparado con los públicos, claro que hay escuelas privadas excepcionales pero son pocas.

Dejémonos de competir por las notas y asegurarnos que el 'pelao' aprenda más, que saber si es el número uno de la clase. Hay que exigir una educación continua y segura para nuestros hijos, y por supuesto revisemos periódicamente la calidad.