Jorman Aguilar firma con el Estoril de Portugal

El internacional panameño dijo en la presentación que tuvo las mejores referencias de los canarinhos.

"He jugado con el Olhanense y cuando vine a Estoril me dijeron que era un club serio y muy competitivo, después fuimos perdiendo el contacto pero me alegro de volver a encontrarlo", reveló Aguilar, destacando las virtudes: "soy muy rápido".

Después de representar al Olhanense en 2014/15, se dirigió al país natal donde representó al Independiente y el Tauro. Antes, ya había jugado en Italia (Parma), Eslovenia (ND Gorica) y Croacia (Istra).