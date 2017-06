Alonso reitera amenaza de abandonar la Fórmula Uno

El piloto español Fernando Alonso repitió su amenaza abandonar no sólo a la escudería McLaren-Honda, sino también a la Fórmula Uno, al enfrentar este jueves a los reporteros previo al Gran Premio de Canadá de este fin de semana.

El dos veces campeón mundial de la categoría, que dice haber disfrutado mucho la experiencia de las 500 millas de Indianápolis hace dos semanas, citó dos posibles razones para salir de la F1 después de 16 años dejando su marca en el circuito.

El español dijo que si McLaren no logra ganar en septiembre, abandonaría el equipo, y agregó que si el deporte aumentaba su calendario de carreras a 25 o más, renunciaría al circuito.

"Un tercer campeonato mundial es mi mayor prioridad", dijo. "A eso es a lo que vine a McLaren, para ganar, y ahora después de tres años, no estamos ganando".

"Si no ganamos, saltaré a cualquier coche que pueda en cualquier categoría", reiteró. "No tengo miedo del futuro, si no puedo tener éxito aquí voy a ir y voy a correr en cualquier serie".

Alonso ya ha hecho amenazas similares sobre su futuro con el equipo, pero éstas han estado acompañadas de una advertencia a los proveedores de motores Honda de parte del jefe del equipo de McLaren, Zak Brown, quien está a punto de perder la paciencia con la empresa japonesa.

"Estamos cerca de nuestro límite", dijo Brown. "Hasta ahora, no ha funcionado. Un año en la Fórmula Uno es una eternidad. Tres años es una década, y no se puede seguir para siempre".

Brown habló después de que se revelara que Honda no había hecho las actualizaciones esperadas en sus motores para la carrera de este fin de semana, la séptima de la temporada, después de un comienzo de año decepcionante.

Alonso, quien elogió el ambiente abierto y feliz que encontró en Indianápolis, confirmó también que abandonaría la F1 si el calendario se ampliara a 25 carreras, en vez de las 20 actuales.

"Cuando comencé fue con 16 carreras con algunas pruebas", dijo. "Ahora es de 20 a 21, con la preparación, los patrocinadores, las pruebas, y si son 25 o más será demasiado para mí".

Indicó que tomará una decisión sobre su futuro después del verano, en septiembre u octubre.

Considerado como uno de los pilotos más talentosos de su generación, se esperaba que Alonso sucediera al siete veces campeón de Alemania Michael Schumacher, el corredor más dominante de la década pasada.

Pero sus movimientos profesionales lo vieron pasar de un triunfante Renault a una temporada triste e infeliz en McLaren-Mercedes en 2007 y luego de nuevo a Renault antes de trasladarse a Ferrari y McLaren-Honda sin éxito.

Fue campeón en 2005 y 2006, pero ha ganado sólo seis carreras en las últimas seis temporadas antes de esto, y no sube a lo más alto del podio desde Gran Premio de España de 2013.

McLaren-Honda no ha logrado ganar un punto este año en el circuito de F1.