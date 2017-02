El defensa del Atlético Lucas Hernández es detenido por golpear a su pareja

Lucas fue detenido en su casa a las 02h30 de la mañana (01h30 GMT) por la policía local de Las Rozas, en las afueras de Madrid, por "un presunto delito de violencia conyugal", declaró a la AFP un portavoz de la Guardia Civil.

El francés, internacional sub-21, permanece detenido este viernes en una comisaría de Las Rozas y está previsto que a lo largo del día sea llevado a un juzgado.

Según el diario español El País la novia del jugador fue trasladada a un centro hospitalario para curar las heridas, que en principio no son de gravedad.

Preguntado en rueda de prensa, el entrenador del Atlético Diego Simeone no opinó sobre un caso que abre las ediciones digitales de la mayor parte de los diarios españoles.

"En realidad no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y me parece apresurado dar alguna opinión de algo que en realidad no tengo información. Hemos leído y escuchado las informaciones no oficiales y estamos en esa situación, mucho más de esto no podemos comentar", explicó el técnico argentino.

En España la violencia de género cuenta con una ley específica destinada a combatirla desde 2004, seis años antes que en Francia. Es una de las prioridades políticas y sociales del país.

Lucas, de 20 años, se ha formado en el Atlético, club al que llegó en 2007, cuando tenía 11 años.

Hijo del defensa francés Jean-François Hernández, que también jugó en el Atlético además del Toulouse, Marsella y Rayo Vallecano entre otros, debutó con el primer equipo rojiblanco a finales de 2014.

Lucas puede jugar como defensa central o lateral. Su hermano pequeño Theo (19 años), otra de las grandes esperanzas del Atlético, está cedido en el Alavés.