Barcelona más cerca de la final de Copa y todo por decidir en el Alavés-Celta

El Barcelona, vigente campeón copero, cuenta con la ligera ventaja de la ida, pero no se fía ante un Atlético de Madrid, que nunca se rinde.

Los rojiblancos necesitarán su mejor versión en un estadio, donde no han ganado desde su victoria 1-3 en un partido de Liga de la temporada 2005/2006.

"Tenemos un resultado en contra en el campo del Barcelona, sabemos cómo es el Barcelona y va a ser complicado. Pero tenemos confianza y sabemos la manera en la que lo queremos afrontar. Iremos a por todas", afirmó el sábado el delantero Fernando Torres, autor de un doblete en la victoria liguera contra el Leganés el sábado (2-0).

Los rojiblancos, que recuperan a su central uruguayo José María Giménez, probablemente apostarán por aprovechar el bueno momento de "El Niño" juntándolo con Antoine Griezmann.

En el Barcelona, Luis Enrique optó por las rotaciones el sábado pasado en Liga frente al Athletic de Bilbao (victoria 3-0) con un ojo puesto en este encuentro, en el que no podrá contar con Neymar.

Los azulgrana apostarán por su juego de toque y la magia de su tridente reconvertido para la ocasión en el dúo formado por Luis Suárez y Leo Messi, a los que probablemente acompañará el turco Arda Turan en sustitución de Neymar.

Luis Enrique también podría recuperar para este partido a Sergio Busquets y Andrés Iniesta, una vez superadas sus lesiones.

El Barcelona, el equipo que más veces ha ganado la Copa del Rey con 28 trofeos, aspira a meterse en su cuarta final copera consecutiva y volver a levantar la Copa por tercera vez seguida.

En la otra semifinal todo está por decidir tras el empate sin goles de la ida en el estadio de Balaídos en Vigo.

El partido viene precedido por la polémica después que el Alavés solicitara formalmente el aplazamiento del encuentro al considerar que el Celta tiene ventaja después que un temporal obligara a suspender el encuentro liguero del domingo entre el equipo gallego y el Real Madrid, que debía jugarse en el estadio de Balaídos.

El técnico del Alavés Mauricio Pellegrino optó por jugar el domingo con sus suplentes contra el Sporting de Gijón en Liga (victoria 4-2) con vistas al encuentro con el Celta de su compatriota Eduardo "Toto" Berizzo.

En la ida, un Alavés bien plantado en el campo, impidió el desarrollo del juego del Celta, cuyos jugadores estrellaron dos balones en los palos.

Ahora con el factor campo a favor, los vascos, que en sus últimos 16 partidos sólo han perdido uno, precisamente contra el Celta en Liga, buscarán imponerse a los gallegos, verdugos del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa.

"Siempre me agrada mucho más ganar, pero no recibir gol nos transforma en un partido muy peligroso en la vuelta", advertía, no obstante, el jueves pasado el Toto Berizzo, tras el partido de ida.

El Celta, que el pasado año fue eliminado en las semifinales por el Sevilla, aspira a llegar a una final copera por cuarta vez en su historia y eventualmente poder alzar por primera vez el trofeo.