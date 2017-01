El Barcelona no hará locuras para renovar a Messi

El FC Barcelona confía en poder renovar el contrato de su atacante argentino Lionel Messi, actualmente ligado al club hasta 2018, pero lo hará manteniendo "el sentido común" y respetando su marco presupuestario, declaró el miércoles el director general del equipo azulgrana, Oscar Grau."Queremos que el mejor jugador de la historia se quede en el Barça y queremos renovar a estos jugadores hechos en casa. Son los mejores y se deberían retirar en casa", afirmó en alusión a Messi y a Andrés Iniesta."Se debe analizar, estamos trabajando con sentido común y discreción. Queremos que Messi se quede y encontraremos la manera, seguro. Me gustaría tranquilizar a los socios", apuntó.Después de las recientes renovaciones de contrato hasta 2021 del brasileño Neymar (24 años) y del uruguayo Luis Suárez (29 años), el Barcelona anunció su intención de renovar a su estrella argentina (29 años).Messi llegó al Barça cuando era adolescente y ha desarrollado toda su carrera en el club catalán, ganando con ellos cuatro Ligas de Campeones (2006, 2009, 2011, 2015). A principios de noviembre, Messi firmó su gol número 500 con la camiseta del Barcelona, teniendo en cuenta los tantos marcados tanto en partidos oficiales como amistosos.Refiriéndose al inicio de las negociaciones, el diario catalán Mundo Deportivo habló recientemente de un posible nuevo contrato que duraría hasta 2022 y que convertiría a Messi en el jugador mejor pagado del mundo. El actual contrato del cinco veces Balón de Oro le supone un salario de unos 20 millones de euros por año, según la prensa española.Oscar Grau recordó que el Barcelona debe respetar un cierto nivel de masa salarial y que no podía hacer locuras con las remuneraciones."Tenemos que ser muy estrictos en los presupuestos, no podemos volvernos locos. Debemos cumplir con los ratios de endeudamiento y los ratios de porcentaje de masa salarial en el presupuesto", afirmó.Grau señaló que el equipo no fichará en el actual mercado de enero si no hay salidas de jugadores. La prensa catalana habla de un posible fichaje para el lateral derecho de la defensa para suplir la baja forma de Aleix Vidal, que podría abandonar próximamente la entidad.