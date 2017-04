Bayern Múnich concede un empate al Maguncia y suma cuatro partidos sin ganar

Este resultado lo podría aprovechar el Leipzig (2º), que se situaría a 6 puntos si gana el domingo en la cancha del Schalke 04 (11º).

En el Allianz Arena los jugadores dirigidos por Carlo Ancelotti acusaron el golpe que supuso la eliminación en Champions y cosecharon un empate gracias al gol del español Thiago Alcántara en el 73.

"No fue fácil jugar después del 'shock' ante el Real Madrid, pero podíamos haberlo hecho mejor. No lo hicimos bien en la primera mitad, no estuvimos compactos", señaló el preparador italiano.

Abrió el marcador otro español formado en el Barcelona, Bojan Krkic (3º), que de esta forma ha goleado en las cuatro grandes ligas europeas (España, Italia, Inglaterra y Alemania).

Empató el holandés Arjen Robben (16), el mejor hombres de los locales, y Daniel Brosinski hizo de penal (40) el 2-1 provisional.

El Bayern Múnich vive su momento más bajo de la temporada, con cuatro partidos consecutivos sin ganar, tras las dos derrotas contra el Real Madrid (1-2 y 2-4 tras prórroga) y un empate ante el Bayer Leverkusen (0-0) la semana pasada.

Ahora tendrá que cortar la serie negativa dentro de cuatro días ante el Borussia Dortmund en el Allianz Arena en la semifinal de Copa.

Ancelotti alineó en la portería a Sven Ulreich, que será titular hasta el final de la temporada debido a que Manuel Neuer, que sufrió una fractura en el pie en la prórroga ante el Real Madrid, lo que le supondrá que esté de baja por lo menos dos meses.

El Maguncia, último equipo alemán que ganó al Bayern Múnich en el Allianz Arena, en marzo de 2016, estuvo cerca de repetir la sorpresa, gracias a su presión alta desde el inicio del choque, lo que aisló al polaco Robert Lewandowski, muy poco participativo.

Doblete de Marco Fabián

La otra gran noticia de este sábado fue la espectacular actuación del atacante del Werder Bremen (6º) Max Kruse, que marcó cuatro goles (45+1 penal, 81, 87, 90+4) en la victoria 4-2 de su equipo ante el Ingolstadt (17º), en el que logró un tanto el paraguayo Dario Lezcano (32).

Otra actuación a subrayar fue la del atacante mexicano del Eintracht Fráncfort (8º) Marco Fabián, autor de un doblete (78 y 87) en el triunfo 3-1 de su equipo ante el Augsburgo (16º).

En los otros partidos de este sábado el Hertha Berlín (5º) ganó 1-0 en su campo al Wolfsburgo (14º) y el colista Darmstadt, que necesita un milagro para salvar la categoría, ganó 2-1 al Hamburgo (15º).

El derbi entre los 'Borussias', Moenchengladbach (10º) y Dortmund (4º), cierra los partidos del día.

Tras caer en la Liga de Campeones ante el Mónaco, el Borussia Dortmund podría alcanzar el podio en caso de victoria, superando al Hoffenheim (3º), que el viernes empató 1-1 con el Colonia (7º).