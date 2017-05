Blas Pérez anuncia que no sigue en el Blooming

“No me quedo, no sigo la próxima temporada. No puedo estar pasando este tipo de cosas, no sigo”, señaló el “Ratón”.

“No podemos permitir este tipo de cosas, pensé que era otro tipo de manejo. Ya lo tengo decidido”, agregó.Blas dijo que regresará a Panamá, para allí decidir su futuro.

“Esperar volver a mi país para ver donde agarro o jugar en Panamá”.

De igual manera, el ariete espera terminar esta campaña de la mejor manera.

“Tenemos que jugar en este momento por el honor, de seguir adelante, saber que estamos luchando por esta camiseta”.

“Me duele, yo lo siento mucho. Ya gente no sabe lo que nosotros pasamos. No se puede, nosotros vamos cada mañana a entrenar, pero no vemos una luz”, puntualizó.

“Yo aquí me voy a quedar hasta que se termine el torneo. Si salimos campeones me voy por la puerta grande, sería lo mejor. Yo he sentido mucho apoyo de la gente. Los compañeros estaban claritos, no voy a estar en el próximo torneo”, finalizó.