Blas Pérez está sin recibir salario en su club.

“El 13 de abril se van a cumplir dos meses desde que llegué y no he recibido un peso”, dijo "El Ratón" Pérez a Blooming Noticias, el pasado sábado.

El delantero explicó que llegó al club boliviano para mantener un mejor ritmo de competencia y estar a tono para aportar a la selección de Panamá. Además detalló que de no recibir el dinero que le adeudan se marcharía.

"Lo que yo quería era salir y jugar en un fútbol que me dé ritmo porque soy seleccionado. Si me quedaba en Panamá, me iba a costar más estar en la selección. No costó mi llegada, solo me dijeron: ¿Blas estás listo (para venirse)? y ya. No soy un jugador tan caro, tengo 36 años", señaló.

El ariete antes de unirse a Blooming había militado en el presente torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol con Árabe Unido.

"El 13 de abril se van a cumplir dos meses desde que llegué y no he recibido un peso. La realidad. Y he escuchado en el camerino a mis compañeros que les deben tres meses, o algo así. Es un tema preocupante, soy de los jugadores que no aguantan mucho estas cosas y voy agarrando mis cosas y me voy. Así de sencillo, porque eso no debe ser así. Yo no sabía realmente la historia de lo que estaba pasando aquí, o si no lo hubiera pensado", sostuvo el jugador.

Wilfredo Añez, renunció a la presidencia de Blooming luego de estar tres meses a la cabeza de la institución celeste.

Las elecciones para escoger el nuevo presidente están pactadas para el 20 de mayo.