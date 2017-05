'Bolillo' habla de la eliminatoria: "estos juegos son de hombre"

"Los panameños lo atienden a uno bien, me han tratado bastante bien. Se ve que tienen cariño por el equipo, me dieron mucho entusiasmo para lo que viene", señaló el técnico sobre el conversatorio.

De cara a la eliminatoria y sobre la posibilidad de ganar en el juego ante Costa Rica comentó: "Esperamos, estamos bien fuerte, me gusta ese estadio, me gusta esa cancha, me gusta ese país, me gusta ir a jugar allá".

Gómez también analizó nombres propios de la convocatoria.

Ismael Díaz: "Él debe venir como el 27 (mayo), anda bien lógicamente. Son muchachos que han mejorado mucho".

Fidel Escobar: "Nunca he dejado de hablar con él. Espero que haya aprendido, viene bien, habla bien, es una persona que nosotros queremos mucho, tiene mucha condición y esperemos que todo esto le sirva para que sepa que la selección es una cosa totalmente distinta".

Valentín Pimentel: "Yo he hablado con el profesor Palacios, he hablado con Valentín... es como Cooper (Armando), son de esos jugadores que le gustan a uno y cuando han entrado, entran con la personalidad. Hemos tenido una baja con Amílcar y a Valentín lo podemos acelerar un poquito, vamos a ver".

Sobre el tema anímico por el muerte de Amílcar Henríquez, señaló: "Este es un grupo unido que está muy afectado, pero también da para empujar y ayudar, para dedicarle cosas también a la gente, da para ayudarse y unirse más".

Bolillo no se quiso adelantar sobre el equipo que llevará a Copa Oro: "Espera que pasemos estos dos sustitos (Costa Rica y Honduras) que tenemos".