'Bolillo' : "No he conversado con Pinto"

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, declaró que no ha tenido ningún acercamiento con su homólogo de Honduras Jorge Luis Pinto después del altercado que tuvieron después de finalizar el partido de Copa Centroamericana en que se enfrentaron los equipos que ambos dirigen.

"No he conversado con él (Pinto)", enfatizó Gómez en una entrevista al periodista David Peña de TVN y TVMAX. "Yo no (tengo nada que conversar con él), porque estaba defendiendo al país y a la selección", agregó el estratega.

Sobre el 'tweet' en el que Pinto pidió disculpas por lo ocurrido anoche en el estadio Rommel Fernández, 'Bolillo' manifestó: "En Twitter se pueden decir muchas cosas. Se usa para criticar, esconderse y ahora para pedir perdón."

Después de la derrota sufrida ante los hondureños, por 0 a 1, y sin mayores opciones de ganar la Copa Centroamericana, Gómez señaló que Panamá ahora tiene la misión de jugar bien los dos encuentros que le quedan, ante El Salvador y Costa Rica.

"Tenemos que mejorar muchas cosas", reconoció el timonel. "Nos ha afectado el arbitraje y la falta de definición. En el empate con Belice (el viernes 13 de enero) nos descompusimos y nos ha faltado tranquilidad para jugar los últimos minutos."