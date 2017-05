'Bolillo' preocupado por la defensa de la 'Sele'

“Es muy preocupante y le hago un análisis. No está (Roderick) Miller y no está (Harold) Cummings que son hombres de confianza nuestros. No está Felipe (Baloy) que prácticamente no va a estar, Fidel (Escobar) tiene una contractura, ‘La Máquina’ (Richard Dixon) este fin de semana se cortó la mano, Román (Torres) no está jugando… están en disposición Chen y Jan Carlos”, comentó el entrenador nacional de Panamá.

Las lesiones: “Es preocupante las lesiones pero a mí no me da miedo. Yo le creo a los jugadores que convoqué… para mí (Roberto) Chen y Jan Carlos (Vargas) perfectamente pueden jugar, los vio en la final que fue de país de fútbol grande, es la mejor que he visto acá… me alegra la recuperación de Chen y Jan Carlos, vienen sobresaliendo, pero no me gusta hacer muchos cambios. La primera dupla fue Baloy y ‘La Máquina’ ante Jamaica”.

Machado de lateral: “A mí me gusta Adolfo (Machado) en el sector derecho, es un tipo rápido y conectado en el partido… me gusta en el sector derecho lo mismo que Amir (Murillo)… los dos pueden jugar de centrales pero no es lo que he trabajado ni lo que yo quiero”.

Román Torres: “Hablo casi a diario con Román, está trabajando duro, está en nómina para el miércoles, pero no ha tenido continuidad”.

Costa Rica: “A mí no me importa el nombre del equipo que está al frente, respeto mucho a Costa Rica, yo lo considero el mejor equipo de la zona”.Confianza en su nómina: “Le voy a decir una cosa, la defensa que ponga va a ser buena y le voy a tener confianza, no me gustan los cambios, pero los que jueguen póngale la firma que van a tener un buen rendimiento”.