Caballo venezolano Jorge Zeta tomará parte en el Clásico Año Nuevo en Panamá

La información fue suministrada a través de la red social Twitter, en la cuenta del Stud Tato Zeta. El caballo, que para la fecha tendrá legalmente 6 años de edad, viene de ganar una carrera en 1.200 metros.

Enfrentará a nueve rivales, en una competencia dotada de 40 mil balboas de premio global. Sus rivales, de acuerdo al tuit del @Studtatozeta son: Bellamy Hope, Tale of Angel, Make Me Happy, Holy Factor, Toniquete, The Best Van, Entre Amigos, V.I.P. Zone y Up We Go.

Rigo Sarmiento estará viajando el mismo domingo 1° de enero rumbo al istmo para el importante compromiso internacional. Por cierto que, con Sarmiento, Jorge Zeta ganó en 2015 los clásicos Ejército Nacional Bolivariano, Propietarios La Rinconada en 2.000 metros, el Gran Premio Simón Bolívar y el Burlesco. Se despidió llegando 3° en la Copa Arzak.