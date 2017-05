'Canelo' Álvarez acaba con Chávez y pacta pelea con Golovkin

Los tres jueces de la pelea vieron ganador por 120-108 al jalisciense Alvarez, que tiene ahora una marca de 49-1-1, mientras que Chávez cerró la noche con una foja de 50-3-1.

'Canelo' y Chávez Junior protagonizaron una pelea de los pesos supermedianos, sin títulos en juego.

La pelea fue ampliamente dominada por Alvarez, quien en varias oportunidades estuvo a punto de derribar a Chávez Jr. ante la desesperación de los aficionados, que abuchearon a los dos boxeadores en varios momentos de la noche.

El primer round fue de estudio, predominando el jab en ambos boxeadores, que trataban de preparar al rival para lanzar su mejor artillería, pero 'Canelo' pese a ser de menor estatura consiguió establecer distancia.

La arena estuvo dividida, ya que los dos boxeadores representan dos corrientes distintas del boxeo mexicano.

'Canelo" vs Golovkin en septiembre

Al finalizar el combate y luego de anunciarse la victoria del 'Canelo', llegó el anuncio oficial de la pelea del 16 de septiembre próximo entre el mexicano y el kazajo Gennady Golovkin, quien subió al cuadrilátero para ser anunciado ante los aficionados del T-Mobile Arena.

"La era del 'Canelo' ha empezado y es por eso que he pedido pelear con los mejores. Yo nunca le he tenido miedo a Golovkin y le voy a demostrar que no le tengo miedo a nadie", sostuvo Alvarez.

Por su parte, el boxeador conocido como 'GGG' se limitó a decir que es un honor enfrentar al Canelo y que está listo para darle a la gente la pelea del año.

"Esta sí es la pelea que la gente ha pedido hace tiempo", enfatizó Golovkin quien llegará invicto (37-0) a este combate.