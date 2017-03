Casillas se calló "por el bien" del Real Madrid en los momentos difíciles

"Me callé por el bien del club, para no estar montando un circo cuando la situación no era buena", explica el portero en esta entrevista.

El guardameta de 35 años vivió un período complicado antes de su marcha del Real Madrid, con un conflicto con José Mourinho, los silbidos de una parte del público del Santiago Bernabéu y malas actuaciones, un cóctel que empujó a su partida.

"Hay que tener mucho coraje para olvidarte de eso", dijo el exguardameta del Real Madrid, respondiendo a una cuestión sobre los silbidos sufridos por Keylor Navas, actual titular en el puesto en el club "merengue".

"Con el paso del tiempo entiendes que algunos me tenían manía por el tema mío con Mourinho", declaró sobre sus diferencias con el entrenador portugués en la temporada 2012-2013.

"Mantenerte en el Madrid un año tras otro no es nada fácil, pero es clave la parte mental, asumir en cualquier momento la crítica", añadió.