Chávez padre le pide a su hijo que se retire del boxeo

Julio César Chávez Jr sigue siendo muy cuestionado tras la derrota contra Saúl “Canelo” Álvarez; por ello, su padre no se quedó callado a la hora de criticar.

“A Julio le faltó eso que a su padre le sobraba. Fue muy conformista, le pedía que tirara golpes, que si iba a perder o lo noqueaban mínimo me regalara UN round tirando golpes, pero no lo hizo”, declaró para ESPN.

Asimismo, Julio César Chávez pidió que su hijo mejor se retire debido a su indisciplina en el box.

“Si este muchacho que es mi hijo sigue con esta indisciplina, irresponsabilidad que tiene, yo la verdad prefiero que se retire” sentenció “El Cesar del boxeo”, quien asegura que el Junior “quiere hacer las cosas a su manera y entrenar a la hora que él quiere y eso no se vale. Estoy decepcionado por su apatía”.Por otra parte, la leyenda del boxeo mexicano habló sobre la pobre actuación de su hijo ante el “Canelo”.

“Cuando estás arriba del ring y sientes que el cuerpo no te responde, que no haces daño, ya lo único que tratas es de sobrevivir. Julito buscó que ‘Canelo’ no lo humillara”, puntualizó.

LA HIJA LO MOLESTA

Ni su hija lo perdonó.

La hija de Julio César Chávez Jr, Julia, no pudo creerse las miles de excusas que dio su padre tras ser cuestionado por la prensa, pues en un video la niña robó el protagonismo con una respuesta.

En el video, Julio le enseña las heridas y le dice que “un lobo” lo mordió. Sin embargo, la pequeña niña le respondió: “No, te pegó el Canelo”.