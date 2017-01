Club de Bolivia prentende los servicios del panameño Buitrago

En ese sentido, Ricardo Buitrago, quien jugó en Juan Aurich la última temporada, habló de esta posibilidad. "Aún no tengo definido y por ahora estoy entrenando con la Selección de Panamá. Ando preocupado porque no ha salido nada todavía, pero sigo esperando ya que no tengo nada confirmado. Yo me mantengo a la espera y con ganas de jugar. Anteriormente hablé con él (Salvatore) y me dijo que me venía tomando en cuenta y eso me motivó. Pero sigo en la espera de una oferta concreta", dijo el futbolista a Radio Ovación.

Asimismo, Ricardo Buitrago se refirió a la llegada de su compatriota Luis Tejada a Universitario de Deportes. 'Estoy esperando y estoy contento por las contratación de Luis Tejada que llega a Universitario y tendrá un nuevo reto. Ojalá que podamos volver a jugar juntos', añadió el volante.

Es preciso señalar que Ricardo Buitrago en su momento estaba en la lista de refuerzos de Universitario de Deportes, sin embargo hoy en día el futbolista tiene grandes chances de llegar al Wilstermann de Bolivia que dirige Roberto Mosquera.

Ricardo Buitrago ha dejado una buena impresión en el fútbol peruano durante su paso por el Juan Aurich, su cambio de velocidad y buen toque con el balón le dieron fútbol al mediocampo, pero eso no alcanzó para que los chiclayanos lleguen a los playoff, ahora estaría analizando irse a Bolivia para reforzar al Wilstermann de Roberto Mosquera.