Comisionado Silver admite necesidad de más descanso y niega duopolio NBA

Silver en el asunto del descanso reconoció que su organización trabaja duro para encontrar soluciones al actual calendario de competición y una de ellas pasa por la programación que tienen los distintos campos donde juegan los equipos.

Convertidos en recintos que pueden dar cabida a otro tipo de actividades culturales, musicales y deportivas, Silver dijo que la NBA a la hora de formar los calendarios se encuentran con todo tipo de dificultades debido a que fechas que podrían permitir más descanso a los jugadores ya están ocupadas por otro eventos.

"No es fácil poder compaginar todos los elementos, pero trabajamos en ese proceso", destacó Silver. "Es uno de los asuntos fundamentales de nuestra liga porque en el mismo están implicados todos los estamentos que hacemos que esta liga sea cada vez mejor y más competitiva, como son los jugadores, los patrocinadores, la televisión y los espectadores".

Durante la pasada temporada regular los equipos importantes, de cara a poder mantener a los jugadores estrellas en mejores condiciones físicas cuando llegasen los playoffs les dieron días de descanso, lo que generó la reclamación por parte de la televisión de la necesidad de tenerlos como elementos claves a la hora de atraer el interés de los aficionados.

Sin embargo también recordó que este problema ha existido siempre y que disputar 82 partidos cada uno de los 30 equipos es algo que no es fácil de gestionar.

Tampoco ve como algo fácil de solucionar el fenómeno de los equipos que ya no tienen opción estar en la fase final y tratan de ganar la menor cantidad de partidos de tal manera que puedan adquirir más posibilidades de ganar el sorteo de la lotería.

"Sé de esa realidad, se ha dato también un problema con esa situación del sorteo universitario, pero se buscó la fórmula de la lotería porque pensamos que podía ser más válida a la hora de disuadir a los equipos de hacer esa práctica, al final tampoco es perfecto", admitió Silver.

El comisionado de la NBA también reconoció que el tope de edad de los 19 años de los jugadores universitarios para entrar al profesionalismo no es bien visto ni por los entrenadores y directores atléticos de los centros universitarios ni por los equipos de la NBA.

Los primeros porque ven que no pueden desarrollar sus programas con estabilidad al no tener continuidad con los mejores jugadores que consiguen y los dueños de la NBA que la mayoría de los jugadores que llegan al sorteo universitario no tienen los fundamentos del deporte del baloncesto que se necesitan para competir a nivel profesional.

En definitiva que será un asunto que tendrán que seguir discutiendo entre todos los implicados, pero el sistema actual del tope de los 19 años no suena nada bien.

Donde sí fue categórico Silver fue en el hecho de que no habrá ampliación de nuevas franquicias dentro de la NBA y que los 30 equipos actuales forman un gran equilibrio dentro de la liga.

En ese sentido, rechazó que haya vuelto a surgir en la NBA el histórico duopolio que durante décadas implantaron las dinastías de los Celtics de Boston y Los Ángeles Lakers.

Ahora representado por los Warriors de Golden State (13-0) en lo que va de los playoffs, incluido el primer partido de las Finales de la NBA y los Cavaliers de Cleveland, sus rivales, que tienen marca de 12-2.

"Creo que la liga no tiene que intervenir en este sentido y aunque habrá gente que desee que haya más competitividad con otros equipos, al final también les gusta que se dé la excelencia con dos franquicias que han logrado alcanzar un gran nivel de juego", valoró Silver. "Eso ya sucedió antes y es saludable".