Cristiano Ronaldo corona un 2016 inolvidable con el primer 'The Best' de la historia

El cuádruple Balón de Oro Cristiano Ronaldo, campeón de la Eurocopa con Portugal, sumó un nuevo premio individual a su palmarés al recibir 'The Best', el nuevo galardón con el que la FIFA designa al mejor jugador del año, este lunes en una ceremonia celebrada en Zúrich.

El delantero del Real Madrid, de 31 años, se impuso en las votaciones al argentino Lionel Messi y al francés Antoine Griezmann.

El argentino, al igual que sus compañeros del Barcelona Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Luis Suárez, no asistió a la gala con el pretexto de preparar el partido de vuelta de la Copa del Rey del miércoles ante el Athletic Club de Bilbao.

Ronaldo, que vistió un traje azul eléctrico, camisa blanca y corbata a rayas negras y blancas, cierra de esta manera un 2016 inolvidable: "Es increíble. Tengo que agradecer a mis compañeros de Portugal, del Real Madrid, mis entrenadores, mi familia... Y lo digo: el 2016 fue el mejor año de mi carrera".

"Fue un año magnífico a nivel personal y deportivo y nunca olvidaré este año", insistió tras recibir el premio de manos del presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Messi y el Barça ausentes

Con el Real Madrid, CR7 conquistó en 2016 la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Con Portugal ganó la Eurocopa de Francia, el primer título en la historia de la selección lusa.

A nivel individual, Ronaldo ganó el Balón de Oro, fue designado por la UEFA mejor jugador del año además de máximo anotador de la Liga de Campeones.

También fue el máximo goleador y designado mejor jugador en el pasado Mundial de Clubes, que el Real Madrid ganó en la final al Kashima Antlers japonés, 4-2 en la prórroga, con triplete del portugués.

Ronaldo se convierte en el primer jugador en recibir 'The Best', el nuevo premio con el que la FIFA recompensará al mejor futbolista de cada año, después de que el organismo y la revista francesa France Football no renovasen su acuerdo para organizar conjuntamente el premio Balón de Oro.

En las votaciones de los capitanes y seleccionadores, Ronaldo se impuso con el 34,54% de los sufragios. Messi logró el 26,42% y Griezmann el 7,53%.

34,54% de los votos

Ronaldo ya recibió su cuarto Balón de Oro el pasado 12 de diciembre, quedando a uno solo de Messi, su archirrival del Barcelona con el que ha compartido todos los premios individuales en la última década.

El premio al mejor entrenador fue para el italiano Claudio Ranieri, que llevó al modesto Leicester a ganar la pasada Premier League, el campeonato inglés, considerado como el más competido e igualado del mundo.

La gesta del Leicester queda patente por el hecho de que las casas de apuestas pagaban un título de los 'Foxes' 5.000 a 1 antes del inicio de la temporada.

"Es una noche fantástica. Sólo estar aquí, rodeado de todas estas leyendas. Estoy como loco ahora mismo", dijo el veterano técnico desde el escenario en el que recibió el trofeo de manos del exastro argentino Diego Maradona.

En categoría femenina, el premio a la mejor jugadora fue, por segundo año consecutivo, para la estadounidense Carli Lloyd, mientras que la alemana Silvia Neid fue designada la mejor entrenadora por tercera vez en su carrera.

Atlético Nacional y Falcao, premiados

El fútbol sudamericano también tuvo su momento de gloria en Zúrich.

El Atlético Nacional recibió el premio 'Fair-Play' por haber pedido a las autoridades dar el título de la Copa Sudamericana al Chapecoense, después de que la expedición del club brasileño sufriese un accidente de avión, en el que murieron 71 personas, 19 de ellas futbolistas, cuando volaba a Medellín para jugar la ida de la final de ese torneo, el pasado 28 de noviembre.

"Hicimos sólo lo que teníamos que hacer, que era reconocer a un equipo que no tuvo la oportunidad de disputar esa final", aseguró el presidente del club colombiano Juan Carlos de la Cuesta.

El jugador brasileño de fútbol sala Alessandro Rosa Vieira, conocido como Falcao, recibió este lunes en Zúrich el premio honorífico de la FIFA a la trayectoria profesional por su dilatada carrera.

"Cuando uno pasa de los 30 piensan que estas acabado y yo con 39 sé que todo lo que hice valió la pena, porque hoy recibo este premio y todavía estoy aquí, implicado en este deporte", dijo la leyenda del futsal, de 39 años.

El malasio Mohd Faiz Subri ganó el premio Puskas al mejor gol y las aficiones del Liverpool y Borussia Dortmund compartieron el galardón a la mejor afición por haber cantado juntas el tradicional "You'll never walk alone" coincidiendo con el 27º aniversario de la tragedia de Hillsborough.

Finalmente, en el equipo ideal del sindicato de futbolistas profesionales FIFPRO fue el siguiente: Manuel Neuer (GER/Bayern Múnich) - Dani Alves (BRA/Juventus Turín), Gerard Piqué (ESP/FC Barcelona), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Marcelo (BRA/Real Madrid) - Luka Modric (CRO/Real Madrid), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Andres Iniesta (ESP/FC Barcelona) - Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Luis Suárez (URU/FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).