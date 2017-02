Derek Jeter y su esposa serán padres

Relacionados Derek Jeter formará parte de la delegación de Grandes Ligas en viaje a Cuba

En otras palabras: Sí, el ex capitán de los Yankees será un padre.

Y como fue cuando anunció que estaba comprometido para casarse, la noticia se difundió por medio de un artículo en el portal del ex torpedero, Player's Tribune. Escrito por Hannah y titulado, "The Derek I Know" (El Derek que Conozco), describe el inicio de la relación de la pareja y cómo por fin se dio cuenta de que era la novia de Derek Jeter. Y luego cerca del final de la nota, revela la enorme noticia.

"Ahora, embarazada con nuestra primera hija, Derek y yo estamos viendo hacia el futuro".

Nos imaginamos que la noticia del nombre se revelará de la misma manera, posiblemente en un artículo sobre la comida favorita de Jeter en Nueva York. Sin embargo, según Hannah, él ya lo ha elegido.

"Ya tiene un nombre en mente -- y no piensa ceder. (Veremos qué sucede)."

Texto: Ben Cosman (Cut4)