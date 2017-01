Dolphins no esperan que Tannehill esté recuperado ante los Steelers

Todo parece indicar que la rodilla izquierda no estará en condiciones de que pueda jugar el domingo cuando los Dolphins de visitantes se enfrenten a los Steelers de Pittsburgh.

De ahí, que su compañero de equipo, Matt Moore, es el que trabaja aun más duro para ocupar su puesto y tratar de darle a los Dolphins la victoria que los mantenga en la competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Será el primer partido de playoffs para los Dolphins desde la temporada del 2008 y lo tendrán que afrontar sin la aportación de Tannehill, su pasador estelar, algo que nadie se esperaba.

"Esta semana es posible que nos quedemos sin tiempo", reconoció el entrenador en jefe de los Dolphins, Adam Gase.

Tannehill se perdió los últimos tres partidos de temporada regular de su equipo.

El veterano Moore, quien tiene marca de 2-1 como reemplazo de Tannehill, hará su debut en postemporada "a menos que haya un cambio drástico en los próximos dos o tres días", valoró Gase.

Sin embargo, el entrenador en jefe de los Dolphins destacó que la rodilla de Tannehill mejora día a día y es muy posible que Tannehill entrene esta semana.

Si lo hace el viernes, de acuerdo a Gase sería suficiente para que pudiese estar listo de cara al partido del domingo.

El entrenador en jefe de los Dolphins explicó que necesita ver a Tannehill en sesiones individuales y con el equipo y así evaluar su movilidad antes de decidir si está listo para jugar.

Sería complicado verlo ante los Steelers si no entrena, reconoció Gase.

"Ponerlo en el partido y pedirle: 'No te mueves y si alguien se te acerca no dejes que te golpee' no es una opción para nosotros", adelantó Gase. "No es su estilo de juego. Debemos asegurarnos que este cómodo moviéndose. No quiero poner en juego su carrera o la próxima temporada al ponerlo en una posición en la que no se pueda defender".

Desde que Tannehill llegó hace cinco temporadas a los Dolphins no se había ausentado del equipo ningún partido y lo hizo por primera vez en la decimocuarta semana con el partido que los Dolphins disputaron ante los Cardinals de Arizona.

La semana pasada comenzó a lanzar pases y, de acuerdo a Gase, está frustrado por no poder entrenar, algo que siempre ha hecho con gran profesionalidad y es lo que peor lleva con la lesión.

Tannehill lanzó para 252 yardas en la sexta semana para ayudar a que los Dolphins derrotasen 30-15 a los Steelers, a los mismos a los que ahora tendrán que volver a ganar si quieren seguir en la competición de la fase final de la NFL.