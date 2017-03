Donovan entrega el bastón a Dempsey, con Pulisic en el relevo en EEUU

La misma semana que Donovan confirmó su segundo retiro, Dempsey regresó de varios meses de reposo debido a una irregularidad cardíaca, para anotar una tripleta en la victoria de 6-0 de Estados Unidos ante Honduras en el hexagonal de Concacaf de cara al Mundial de Rusia-2018.

Con esta demostración, 'El Vaquero' Dempsey llegó a 55 goles anotados con la selección, y se queda a sólo dos de empatar el récord de Donovan como máximo anotador del equipo del Tio Sam.

Pero dos de esos goles, y cuatro de los seis conseguidos por Estados Unidos, llevaron la factura del joven de 18 años Christian Pulisic, un talento de ascendencia croata, formado en Estados Unidos y firmado a los 16 años por el Borussia Dormund.

- Donovan, el referente -

Para muchos, Donovan dejó el fútbol de forma prematura, tal vez molesto porque el ex-entrenador de Estados Unidos Jürgen Klinsmann le eliminó del equipo al Mundial de Brasil 2016, siendo uno de los que más rindieron en los partidos de preparación.

Bruce Arena, entonces entrenador del Galaxy y ex DT que dirigió a Donovan en el seleccionado estadounidense de 1998 a 2006, le convenció para que saliera del retiro y jugará con el club galáctico.

Pero ya el físico no era el mismo, y Donovan anotó un gol en 9 partidos tras regresar al fútbol profesional después de dos años inactivo.

A sus 35 años, Donovan se retira como líder goleador (160) y en asistencias (151) en 384 partidos de la Major League Soccer (MLS).

Su ejemplo inspiró a cientos de chicos estadounidenses, entre ellos a Christian Pulisic.

"Crecí viendo los goles de Landon y sus hazañas con el seleccionado, y como muchos chicos, queríamos brillar como él", dijo Pulisic a la AFP.

- El Ave Fénix Dempsey -

Clint Dempsey resurgió como el Ave Fénix junto a la selección de Estados Unidos, y con sus tres goles disipó cualquier duda sobre su futuro en el fútbol profesional, permitiéndole al técnico Bruce Arena regresar a lo grande a los escenarios premundialistas.

Hace unos meses, Dempsey tuvo en vilo al fútbol estadounidense luego que una rara afección cardíaca lo alejara de las canchas con su club Seattle Sounders y del equipo de las barras y las estrellas.

Aunque fue llamado por Arena para este encuentro contra Honduras, Dempsey no estaba en los planes como titular, pero al lesionarse el goleador Jordan Morris se le dio la oportunidad, y no la desaprovechó.

"Yo marqué tres goles pero hay que darle crédito al trabajo de equipo", apuntó. "Era muy importante ganar este encuentro, porque el equipo venía de perder dos juegos".

"Estoy de vuelta, todos estamos de vuelta. El equipo está de vuelta y apuntamos a Rusia-2018", confirmó Dempsey.

- Pulisic, el 10 de Arena -

Para ser un chico de 18 años que sólo había jugado cinco partidos con el seleccionado, Arena se arriesgó bastante al darle a Pulisic la responsabilidad de un 10 en el partido contra Honduras.

Y el muchacho no le defraudó: sirvió tres pases que terminaron en goles y anotó otro en el primer minuto del segundo tiempo.

El chico debutó con equipo del Tío Sam en un partido frente a Guatemala el 27 de marzo de 2016, en la primera fase de las eliminatorias mundialistas.

Ingresó en el segundo tiempo y se convirtió en el futbolista estadounidense más joven en disputar un partido clasificatorio a la Copa Mundial de Fútbol.

Meses después se transformó en el futbolista de menos edad en anotar un gol con su selección, el 28 de mayo de 2016 en un amistoso frente a Bolivia.

Ante Honduras, fue clave articulando el juego de los estadounidenses, papel que desempeñará de nuevo en el tope del martes contra Panamá.

"No debemos confiarnos por la goleada, ya que el trabajo aún no está terminado. Ahora debemos sumar en Panamá también si no queremos rezagarnos", sostuvo Pulisic a la AFP.