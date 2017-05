Dumoulin resiste los ataques de Quintana en los Dolomitas

A tres días para la llegada final de Milán, Dumoulin pudo aguantar la presión en una etapa corta (137 kilómetros) pero muy montañosa, con lo que el colombiano Nairo Quintana (Movistar) no pudo conseguir por ahora su objetivo de arrebatarle la 'maglia rosa'.

Dumoulin pudo mantener intacto su margen sobre Quintana, segundo a 31 segundos, y sobre el italiano Vincenzo Nibali, tercero a 1 minuto y 12 segundos.

El francés Thibaut Pinot, tercero en esta etapa a 8 segundos de Van Garderen, pudo recortar casi un minuto su desventaja respecto a Dumoulin, Quintana y Nibali. Pinot es cuarto de la general, ahora a 1 minuto y 36 segundos de la primera posición.

"Estoy contento, aunque se me escapó por poco la victoria de etapa", afirmó el francés del FDJ, que había sufrido en la etapa del martes.

Dumoulin, pese a verse privado del apoyo de compañeros de equipo en los últimos kilómetros, pudo controlar la situación, tanto en la subida del Passo Gardena, el tercero de los cinco puertos del día, en el que Quintana y Nibali atacaron una primera vez, como en el largo descenso.

Quintana consiguió 20 segundos en ese primer ataque, pero Dumoulin pudo recuperar el terreno perdido.

El colombiano volvió a atacar en la última subida, pero su ataque fue más breve y el neerlandés pudo de nuevo neutralizarlo.

"Teníamos que atacar y todo el equipo ha trabajado como esperábamos, para buscar esas aceleraciones. Ha sido un día muy rápido y creo que hemos sabido hacer una buena carrera. Hemos intentado de una manera y de otra, moviéndonos en varias ocasiones y jugando las cartas que teníamos, pero no fue posible sacar tiempo al líder", afirmó tras la etapa Quintana, que esperó por lo menos haber "restado algo de fuerzas" a su rival holandés.

"Aplicamos el plan que teníamos previsto. Lo intenté varias veces, pero Dumoulin respondió. Esperaba más. Estoy decepcionado", reconoció el colombiano.

Recordando a Riis

Dumoulin dio una lección de lectura de la etapa, observando a unos y otros, lo que a muchos aficionados recordó a lo que hizo el danés Bjarne Riis en la subida del Hautacam, en el Tour de Francia de 1996.

El holandés dejó claro que considera a Quintana y Nibali como los únicos que pueden privarle de conquistar este Giro.

"No comprendí su táctica", afirmó tras cruzar la meta Dumoulin desde su 1,86 metros de altura. "Me marcaron mientras que otros conseguían sacar tiempo. No han trabajado. Pinot es más fuerte que ellos en una contrarreloj llana. Si continúan corriendo contra mí espero que pierdan su lugar en el podio", afirmó.

La principal víctima del día fue el luxemburgués Bob Jungels, que perdió su maillot blanco de líder de la clasificación de jóvenes.

En la resolución de la etapa, Van Garderen superó a su compañero de escapada, el español Mikel Landa, que ya fue segundo el martes en Bormio, en la etapa del Stelvio.

Van Garderen, de 28 años, logró su primera victoria de etapa en una de las grandes rondas.

El viernes, la 19ª etapa une San Candido con Piancavallo, en un recorrido de 191 kilómetros que termina con una dura ascensión de 15,4 kilómetros con un desnivel del 7,3%.

"Es un final difícil", avanzó Quintana, consciente de que la misión no será sencilla.