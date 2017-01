Empate de Colombia con penal que "no fue" deja amargura en DT de Venezuela

El resultado "me deja con un poco de amargura porque nos empatan con un penal que no fue. Ya pregunté en Venezuela, ya pregunté en Colombia, no fue penal", declaró Dudamel tras el cotejo por la primera jornada de la lid regional.

El timonel dijo con tono tajante: "Se están equivocando muy seguido (los árbitros) con Venezuela, pero eso no me gusta. No nos regalen nada, pero no nos quiten".

"Una jugada aislada, que no fue penal, nos cuesta el triunfo, pero somos conscientes del buen partido que hemos hecho", señaló Dudamel.

Agregó que en la cancha del Olímpico Atahualpa, sede de la fase final del Sudamericano, la vinotinto "futbolísticamente se encontró con un nivel de juego colectivo mucho más cercano a ese gran nivel que conocemos y que sabemos son con capaces de desarrollar" sus jugadores.

Insistió en que "estuvimos muy ordenados" y tildó al equipo cafetero de "muy bueno" en la parte técnica y con delanteros "muy rápidos y desequilibrantes", ante quienes la defensa llanera "se comportó muy bien".

El estratega consideró que Venezuela tuvo oportunidades en el primer tiempo para "tener un resultado más tranquilo, más cómodo" que la victoria parcial 1-0 lograda a los 36 minutos, de tiro libre de Yeferson Soteldo.

Colombia igualó 1-1 con el tanto de penal de Juan Hernández, a los 84.

"Seguimos adelante, los tres puntos hubiesen sido ideales, el empate nos deja un buen sabor de boca dentro de la amargura que da la manera como nos empataron", agregó.