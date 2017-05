Entrenamientos de Pacquiao iniciaron lentos, según su entrenador

"Estamos muy atrasados. Esos cinco rounds de sparring son los peores que le he visto. En general, el segundo día de sparring no fue grandioso, no esperaba que fuera bueno, pero creo que va a ir mejorando", expresó Roach en una nota del Manila Times.

Pacquiao se prepara para enfrentarse a Jeff Horn, el próximo 2 de julio en el "Suncop Stadium" de Brisbane, por el campeonato mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El entrenador arribó a la capital filipina para supervisar el entrenamiento que Pacquiao realiza dentro del "Elorde Gym".

Esa es la forma en que funcionan los campamentos del filipino. Roach viaja a Filipinas, para observar el inicio del campamento y después el filipino marcha a Los Ángeles para cerrar la preparación de su pelea en el Wild Card Boxing Club de Hollywood.