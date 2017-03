Exinternacional alemán Bastian Schweinsteiger debutará con Chicago Fire en la MLS

Schweinsteiger fue presentado como Jugador Franquicia del equipo en la mañana y en la tarde realizó su primer entrenamiento con el equipo.

"Me siento preparado, me he estado entrenando antes de venir a Chicago, pero aún necesito entrenar con el equipo, por supuesto. Estoy listo para jugar cuando el entrenador me necesite", dijo Schweinsteiger después de su primera práctica.

Ganador de la Copa del Mundo de 2014 con Alemania, 'Basti', como popularmente se le conoce, dejó el Manchester United para probar fortuna en el fútbol de la MLS.

"Tengo 32 años, siento que puedo dar mucho más, aunque tomará algún tiempo para mí para alcanzar el nivel al que aspiro", dijo el antiguo volante del Bayern Munich (2002-2015) y Manchester United (2015-2017).

En su primer contacto con la prensa, Schweinsteiger expresó que siempre estuvo observando de cerca la forma de trabajo de la MLS.

"Siempre vi de lejos la MLS. Pero desde que tuvimos la conexión con el equipo, he estado viendo sesiones de entrenamientos y juegos", dijo el volante alemán acerca de su acercamiento con la liga.

'Basti' reveló que parte de una conversación que tuvo, a su llegada a Chicago, con el entrenador del Fire, Veljko Paunović: "Le dije a Pauno que me recuerda mucho en las buenas formas a Pep Guardiola por su dedicación a los detalles y la filosofía de juego".

El alemán se une a un grupo selecto de campeones mundiales que militan en la MLS como el español David Villa y el italiano Andrea Pirlo.

Schweinsteiger tendrá la dura tarea de encaminar al Fire, equipo que ha tenido pobres campañas en las últimas temporadas en la MLS.

"Puedo jugar en diferentes posiciones y la presión es parte de mi carrera. Puedo manejarla, pero no soy el jugador clave de Chicago. Cada jugador tiene su responsabilidad y debe asumirla. Yo voy a ayudar todo lo que pueda y cada uno lo hará", explicó Schweinsteiger.

Por su parte, el entrenador del Chicago Fire aseguró que la presencia de Bastian es desde ya importante para los jugadores, cuerpo técnico y medios. Por ello, Pauno consideró que Chicago Fire es ya un club diferente.

"Él es un hombre que puede inspirar a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico y a nuestra ciudad. Ahora trabajamos en darle todo lo que necesita para que su transición sea rápida y simple", indicó.

El jugador podría debutar en la MLS tan pronto como este sábado, 1 de abril, cuando el conjunto rojo reciba en casa a Montreal Impact.

Schweinsteiger llegó a Chicago la noche del martes con su esposa, la extenista Ana Ivanovic.