Francés Patrick Vieira impresionado por mejoría de la MLS

El exinternacional francés Patrick Vieira, ahora entrenador del New York City FC, aseguró estar impresionado por la mejoría en los estándares de calidad de la Major League Soccer (MLS), y consideró que los campeones de Seattle no se desentonarían si jugaran en la liga de Francia.

"Es difícil comparar la MLS con Europa porque la liga tiene sólo 20 años", dijo Vieira a la AFP. "Pero hay una identidad que se está desarrollando gradualmente: si Seattle jugara en la Ligue 1, no haría el ridículo", agregó.

Vieira está en su segunda temporada a cargo del más novel equipo de Nueva York, y espera poder aprovechar el éxito de su primer año, cuando lo dirigió a las semifinales de la Conferencia Este.

Nueva York se ufanó de tener una de las ofensivas más potentes en la MLS la temporada pasada, pero finalmente se pagó la novatada por la fragilidad defensiva al quedar eliminado ante Toronto en los playoffs.

Sin embargo, Vieira sostuvo que no se desapegaría completamente del estilo de juego ofensivo.

"No, siempre me ha gustado el partido de cara al futuro", dijo el ex jugador del Arsenal y de la Juventus cuando se le preguntó si pensaba un estilo más defensivo esta temporada.

"Siempre he sido un fan de los equipos que anotan muchos goles, he estado en equipos donde los entrenadores estaban bastante a la defensiva, pero en general, lo que era importante para mí era saber en qué dirección quería ir el equipo", agregó.

Con Frank Lampard ahora retirado, Vieira dijo que ahora los ganadores de la Copa del Mundo, Andrea Pirlo y David Villa, deben proporcionar el liderazgo dentro y fuera del campo.

"Estamos hablando de dos jugadores que han ganado la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Liga de Campeones, que saben ganar", dijo Vieira.

"Les pedí que estuvieran realmente involucrados dentro y fuera de la cancha, que son muy buenos en el papel, nunca dudan en hablar con los jugadores más jóvenes para dar consejos, siempre tienen un punto de vista positivo para el equipo", puntualizó.