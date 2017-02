Giggs cree que hay "demasiados entrenadores extranjeros" en la Premier League

Giggs, de 43 años, antiguo jugador del Manchester United y de la selección galesa, dirigió a los Diablos Rojos durante cuatro partidos tras la destitución de David Moyes en 2014.

"No creo que haya suficientes (entrenadores británicos) en este momento", dijo este martes el exfutbolista a la cadena BBC Wales Sport.

Giggs fue considerado por el Swansea tras el despido de Francesco Guidolin en octubre del pasado año, pero finalmente el conjunto del Liberty Stadium se decantó por el estadounidense Bob Bradley.

Bradley, procedente del Le Havre, apenas duró dos meses en el club, que en enero se hizo con el inglés Paul Clement.

"Es bueno ver cómo le dan la oportunidad a un entrenador británico y creo que eso es importante. Hay muchos técnicos extranjeros de nivel en la Premier League, pero también hay muchos técnicos británicos con esa calidad", señaló Giggs.

En la actualidad, sólo siete equipos (Bournemouth, Burnley, Crystal Palace, Stoke, Sunderland, Swansea y West Bromwich) de los 20 de la máxima división inglesa cuentan con preparadores británicos.

"Si no les dan la oportunidad, no podrán demostrar de lo que son capaces con un equipo de nivel. Lo que digo es que hay entrenadores extranjeros de nivel, pero no está equilibrado: creo que hay muchos extranjeros en este momento y que a los británicos no les dan las mimas oportunidades", comentó Giggs.