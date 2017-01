Godoy y Cummings expresan su frustración por la labor arbitral

Estas fueron parte de sus declaraciones al final del encuentro realizado en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá

Aníbal Godoy: "Lastimosamente nunca he hablado del árbitro. (El árbitro) Jair (Marrufo) le gusta tomar protagonismo y se lo he dicho: 'los protagonistas son los jugadores, no tú'. El problema en la cancha fue Jair, no nos pitó dos penales."

"Los jugadores (hondureños) se tiran todo el partido y así no se puede tener un partido fluido. Nos queda seguir trabajando."

"Tenemos que cerrar bien con El Salvador y Costa Rica. Debemos terminar bien, tratar de ganar los partidos que hacen falta."

Harold Cummings: "Un poco molesto por el partido. Dimos todo, tiramos al arco. Ellos tuvieron una, que fue la del penal."

"No quiero ni mencionar al árbitro, a veces nos perjudica y tenemos que saber jugar con esas cosas. Somos Panamá y tenemos que tomar estas cosas con cabeza fría."

"Vamos a pelear, el torneo no se acaba. Vamos a terminar con pie derecho el campeonato. Vamos a cerrar fuerte para darle satisfacción a la afición."