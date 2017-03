Guardiola lamenta las ocasiones falladas en la segunda parte

"Jugamos de forma excepcional en la segunda parte, pero nos olvidamos en la primera. Fuimos mejores en la segunda, pero no fue suficiente", lamentó Guardiola en conferencia de prensa tras perder su equipo 3-1 en Mónaco, que se clasificó por haber marcado más goles en campo contrario (5-3 en Inglaterra para el City).

"En la segunda parte tuvimos ocasiones y no las aprovechamos, por eso nos hemos quedado fuera", insistió Guardiola, refiriéndose sobre todo a tres claras ocasiones falladas por el argentino Sergio Agüero cuando el partido estaba a favor del Mónaco por 2-0.

"Las jugadas a balón parado son muy importantes a este nivel. El Barcelona y el Madrid marcaron de esa forma la semana pasada", añadió el técnico, lamentando el tercer gol del Mónaco, marcado por Tiémoué Bakayoko de cabeza tras una falta lateral, un tanto que acabó dando la clasificación a los franceses.

Guardiola insistió en el mal partido de su equipo en la primera parte. "No estuvimos en los primeros 45 minutos (...) Normalmente jugamos a buen nivel, pero aquí no lo hicimos. Aprenderemos. El equipo no tiene mucha experiencia".

El exentrenador de Barcelona y Bayern de Múnich, que este miércoles cumplió su partido 100 en la Liga de Campeones, concluyó con un mensaje positivo de cara al futuro: "Mejoraremos, pero esta competición es muy exigente. Algunas veces debemos ser especiales y tener suerte. No la tuvimos".

"Lo importante es ser fieles a nuestro ADN, a nuestro estilo de juego. No lo hicimos más que en la segunda parte".