Honduras busca el título ante Belice. Panamá a la expectativa

A los hondureños, que suman 10 puntos en cuatro fechas, les vale un empate ante la débil Belice para salir campeones.

La "H" tendrá el hándicap de jugar a las once de la mañana (16H00 GMT), previsiblemente bajo un sol abrasador, pero con la ilusión de saber que con solo un punto ganará un torneo que ya conquistó en 1993, 1995 y 2011.

Con un fútbol ordenado, práctico y a veces poco vistoso, el equipo catracho, que se presentó al campeonato con siete bajas en comparación al que disputa la eliminatoria mundialista para Rusia-2018, suma tres victorias ante Nicaragua, El Salvador y Panamá y un empate con Costa Rica.

"Nosotros haremos lo de nosotros, no podemos perder y tenemos que ir a buscar el partido de Belice con todo", señaló el DT de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, quien ya ganó dos veces este torneo con Costa Rica.

"Mi sueño es ganar el título indudablemente con Honduras. Es una satisfacción personal y un gusto. En el fútbol hay que ganar siempre y estamos cerca de ganar", añadió Pinto.

Aunque el estratega colombiano no adelantó el once titular, dejó entrever que los defensas Jairo Puerto y Marcelo Pereira y el volante Jesús Canales podrían no ser de la partida por cansancio acumulado.

Enfrente Honduras tendrá a una selección de Belice que sólo ha podido sumar un empate y tres derrotas, con un fútbol rácano en ataque y un equipo con pocas rotaciones.

Los beliceños aún tienen la posibilidad de buscar una quinta plaza que le de la posibilidad de jugar un repechaje contra Haití por un boleto para la próxima Copa de Oro de la Concacaf. Aunque para ello debe golear a Honduras y esperar otros resultados.

A la espera de un traspié catracho estará Panamá, segundo con siete puntos. Los canaleros enfrentarán a Costa Rica (21H00 GMT) con la obligación de ganar y esperar una derrota hondureña.

Panamá llega a la cita con muchas dudas en ataque y con un técnico, el colombiano Hernán Darío Gómez, disgustado con su equipo tras una pírrica victoria ante El Salvador.

Los canaleros, cuya única Copa Centroamericana data de 2009, han desplegado durante en el torneo un fútbol basado en la posesión del balón y la velocidad, pero falto de gol.

De acuerdo al 'Bolillo' Gómez, el empate inicial ante Belice condicionó el desempeño del equipo.

"Hay que concluir ganando. Era una linda opción para quedar campeones, pero no le ganamos a Belice y nos creó inseguridad", dijo Gómez.

"En el grupo hay decepción por el título porque se veía claro", añadió.

Por su parte, Costa Rica, tercero con seis puntos, sólo se disputa el orgullo de quitarle a los panameños la segunda plaza, pese a que su objetivo inicial era revalidar el título y conquistar así su novena Copa Centroamericana.

El seleccionador costarricense, Óscar Ramírez, anunció que presentará un equipo joven capaz de inquitar y evitar el roce con los jugadores locales.

En el otro choque de la jornada El Salvador y Nicaragua (18H00 GMT), ambos con cuatro unidades, se jugarán en duelo directo el último de los cuatro cupos directos para la Copa de Oro, boletos que ya han conseguido Honduras, Costa Rica y Panamá.