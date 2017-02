Jaime Penedo y sus experiencias con Messi y Cristiano Ronaldo

"Messi en la Copa América fue fundamental en un juego que tuvimos con Argentina", recordó el portero panameño sobre la actuación de 'Leo' en el partido que Argentina le ganó a Panamá, por 5 a 0, en la Copa América Centenario realizada el año pasado en Estados Unidos.

"A Cristiano Ronaldo lo tuvimos en un amistoso contra Portugal", comentó. "Pese a ser un amistoso se le nota el deseo de ganar y querer dar más. Eso es lo que uno percibe y uno aprende." Ese encuentro se llevó a cabo el 15 de agosto de 2012.

Penedo también mostró respeto por el francés Antoine Griezmann, quien disputó con Ronaldo y Messi el premio The Best de FIFA.

"He tenido el privilegio de enfrentar a los dos primeros, no he enfrentado al tercero (Griezmann), pero es un jugadorazo."

El panameño también tuvo palabras de reconocimiento para su homólogo costarricense Keylor Navas, a quien podría enfrentar el 8 de junio próximo en la quinta fecha del Hexagonal de CONCACAF rumbo al Mundial Rusia 2018.

"Keylor Navas es un gran arquero, está en el mejor equipo del mundo. Es un arquero top", expresó.