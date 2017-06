James sumó su segunda Champions sin jugar y Cuadrado fue expulsado

El colombiano James Rodríguez consiguió su segundo título de Champions con el Real Madrid, pero igual que en la final de 2016 en Milán no jugó, quedando además ahora fuera de la convocatoria, por lo que ni siquiera pudo ser suplente este sábado en la victoria contra la Juventus en Cardiff por 4-1.

Antes que él, había ganado una Champions otro colombiano, Iván Córdoba, con el Inter de Milán en 2010, pero tampoco jugó ningún minuto en aquella final.

Juan Cuadrado, en cambio, fue el primer colombiano en disputar minutos en una final de Champions, pero lo hizo en el equipo perdedor, teniendo además la mala suerte de ser expulsado.

El Real Madrid marcó dos goles en los minutos 62 y 64, y se colocó con una ventaja de 3-1, por lo que Massimiliano Allegri decidió dar entrada al colombiano en el minuto 66.

Pero Cuadrado solo estuvo 18 minutos en el campo, tras recibir una primera tarjeta amarilla en el 72, por una acción con Cristiano Ronaldo, y la segunda en el 83, en una disputa con Sergio Ramos.

Después del partido, Allegri fue preguntado en la conferencia de prensa sobre esa expulsión.

"No le he dicho nada a Cuadrado, pero los partidos hay que terminarlo con once jugadores", afirmó el entrenador, dejando claro su disgusto por la tarjeta roja.

Córdoba había ganado la Champions cuando el Inter de Milán derrotó al Bayern Múnich (2-0) en 2010 y James logró su primera con el Real Madrid en 2016 con la victoria de su equipo contra el Atlético en los penales (5-3), después de que el partido terminara en empate (1-1).

Futuro de James

Según la prensa española, James tenía decidido antes de la final de Cardiff marcharse, al no contar con la confianza de Zidane, quien prefiere como titulares al croata Luka Modric y al alemán Toni Kroos. Para los medios madrileños, el colombiano tiene varias ofertas de clubes italianos e ingleses, como el Inter de Milán y el Mánchester United, e incluso del Bayern Múnich.

James llegó al Real Madrid en 2014, después de pasar por el Oporto y el Mónaco en Europa y su primer partido con la camiseta blanca fue precisamente en el Millennium de Cardiff, sede este sábado de la final de Champions, en la que el colombiano no tuvo opción de participar, cuando su equipo ganó la Supercopa de Europa al Sevilla (2-0).

El centrocampista colombiano de 25 años venía de realizar una excelente Copa del Mundo de Brasil-2014 donde terminó como máximo goleador del torneo, con seis tantos.

Pese a no ser titular en la parte final de la temporada, Cuadrado participó en los doce partidos de la Juventus en la presente temporada de la Champions, igual que Gianluigi Buffon, Dani Alves, Miralem Pjanic y Gonzalo Higuaín.