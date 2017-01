Jorge López está listo para el Clásico Mundial de Béisbol

López ha tenido conversaciones informales con el gerente general de Puerto Rico, Álex Cora, sobre los planes de la organización con él con miras al certamen internacional, y confía en ser uno de los 13 o 14 lanzadores que formarán parte del cuerpo de serpentineros del conjunto boricua.

“No tengo ningún problema con la organización. Incluso, ellos me permitieron lanzar aquí con Mayagüez en esta temporada para que me preparara para el Clásico. Estoy superemocionado con la posibilidad de jugar en el Clásico. Imagino estar en el equipo y diré presente en las prácticas desde el primer día”, dijo López a El Nuevo Día.

López es uno de los brazos jóvenes que busca establecerse en las Grandes Ligas con los Cerveceros.

En el 2015, el cayeyano debutó en el equipo grande en la parte final de la campaña. Abrió dos partidos y tuvo marca de 1-1 con efectividad de 5.40 en 10 entradas.

En 2016 arrancó en la filial Triple A con la misma organización y registró un pobre comienzo con récord de 1-7 y efectividad de 6.81 en 79.1 innings, antes de bajar a Doble A y recopilar marca de 2-4 con efectividad de 3.97 en 45.1 episodios.

López ahora viene de registrar un sólido desempeño con los Indios en la fase regular.

Tuvo la segunda mejor efectividad de la liga con 1.56 en 34.2 entradas con 32 ponches. Su marca fue de 1-1.

Y, sin duda, su nombre deberá aparecer en el cuerpo de lanzadores del combinado boricua, junto a José Orlando Berríos, Seth Lugo, José De León, Hiram Burgos, Joe Jiménez, Edwin Díaz, Álex Claudio, Giovanni Soto, entre otros.

“En lo que me necesiten voy a estar listo. Si tengo que abrir lo hago, al igual que salir del bullpen como relevista. Con eso no tengo problemas. Sé que será una tremenda experiencia para todos nosotros”, dijo López, quien fue reclamado en la segunda ronda del sorteo de novatos de 2011 por los Cerveceros.

El espigado lanzador reapareció esta temporada con los Indios, luego de una campaña de ausencia.

En el 2014-15 estuvo activo con los Indios, pero no pudo terminar la fase regular debido a una directriz de los Cerveceros. Milwaukee detuvo su participación con 26 entradas lanzadas y marca de 1-1.

Límite de innings

Esta vez, la organización de los Cerveceros le dio el visto bueno para subir al montículo con un máximo de 45 entradas hasta el 15 de enero.

López acumuló 34.2 innings en la fase regular, restándole 10.1 episodios para cumplir con la orden de Milwaukee.

Sin embargo, López dijo que él desea completar, al menos, otras tres salidas de cinco entradas cada una en los playoffs, que iniciarán mañana, con una serie semifinal de 7-4 ante los Criollos de Caguas.

“Hasta ahora, ellos (Milwaukee) no han llamado para pararme y me gustaría tirar otras 15 entradas en tres aperturas. No creo que Milwaukee vaya a decir algo por eso… yo me siento bien físicamente y con más confianza en cada salida. Quiero seguir ayudando al equipo en los playoffs”, dijo López, quien mañana abrirá ante los Criollos en el Estadio Isidoro ‘ Cholo’ García.

A López no le agrada mucho la idea de terminar su participación el 15 de enero y descansar un mes completo antes de reportarse a los campos primaverales del equipo grande en febrero.

“Lo ideal sería tirar aquí por última vez como el 25 de enero y luego descansar dos semanas antes de los campos. Parar un mes completo sería perder el ritmo que tengo ahora mismo. No quiero parar por tanto tiempo”, manifestó. López, a su vez, entiende que esta experiencia con los Indios le beneficiará para los campos primaverales y el Clásico.

“La experiencia aquí ha sido bien buena y quiero llevar esta confianza a los campos y al Clásico. Tirar aquí 50 entradas me ayudaría a seguir fortaleciendo el brazo. Ese es mi plan al momento”, apuntó López, de 23 años.

A pelear por un puesto

López, de paso, fue protegido en el róster de 40 jugadores de los Cerveceros y asistirá a los campos de entrenamiento primaveral con la mentalidad de ganarse un puesto en la rotación.

Milwaukee repetirá a los abridores de la pasada temporada en los brazos de Matt Garza, Wily Peralta, Junior Guerra, Zach Davies, y Chase Anderson. Así que López tendrá que lucir a un nivel alto en los campos.

“Este es un año importante para mí y sé que tengo que trabajar duro. Ahora mismo no sé cuál es el plan de la organización conmigo, pero mi mentalidad será ir a los campos a ganarme una posición en el staff, sea como abridor o relevista. Quiero hacer el equipo”, concluyó.