José Ramírez, Jugador de la Semana en la Liga Americana

Ramírez jonroneó desde ambos lados del plato en el primer juego de una doble cartelera contra los Mellizos el sábado y ayudó a la Tribu a barrer los dos encuentros de ese día al irse de 10-5 con dos cuadrangulares y dos dobles.

Pero eso no fue lo único notable que hizo Ramírez en la semana. El viernes, en otra victoria sobre Minnesota, pegó dos dobles y dio un total de tres hits. El domingo hizo lo mismo para encabezar la barrida de los Indios en la serie de cuatro juegos.

"Estoy haciendo lo que siempre he hecho", dijo Ramírez. "Estoy manteniendo el enfoque. Gracias a Dios, he conseguido buenos pitcheos estoy haciendo buen swing y que he tenido éxito".

En siete juegos la semana pasada, Ramírez bateó .516 (de 31-16) con tres jonrones, ocho dobles, siete carreras empujadas y una base robado. Ramírez también tomó un boleto y fue golpeado por un pitcheo para sumar a sus 16 hits, lo que le sirvió para redondear un promedio de embasarse de .545 y un slugging de 1.065.

En el terreno, Ramírez jugó su usualmente sólida defensivamente en la tercera base y realizó varias jugadas destacadas jueves, viernes y sábado.

Texto: Austin Laymance (MLB.com)