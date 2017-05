Kawhi Leonard puede perderse Juego 4 de la final de la Conferencia Oeste

Los San Antonio Spurs, al borde de la eliminación, "probablemente" no podrán contar el lunes en el Juego 4 de la Serie Final de la Conferencia Oeste de la NBA con su estelar Kawhi Leonard, anunció este domingo su entrenador, Gregg Popovich.

Los Spurs, que saldrán este lunes con la ventaja de locales, están contra la pared ante los Golden State Warriors al marchar debajo 0-3 en el tope al mejor de siete encuentros.

"Es probable que no esté jugando, no es una lesión grave, ha tenido una nueva resonancia magnética cuyos resultados se esperan, pero todavía tiene un hematoma (en el tobillo izquierdo) y está más hinchado", dijo Popovich.

Popovich añadió que "no tiene ningún sentido (jugar el lunes): si no puede jugar el sábado, no habrá una cura milagrosa para el lunes".

Leonard se torció el tobillo izquierdo, que ya se había lesionado la semana anterior, en el Juego 1 de la final de la Conferencia Oeste contra Golden State.

Dejó a sus compañeros durante el tercer cuarto de ese partido cuando los Spurs lideraron por 23 puntos y no han jugado desde entonces.

Sin su mejor jugador, autor de 27,7 puntos por partido en los playoff, la franquicia texana perdió ese partido finalmente (113-111), luego los dos siguientes (136-100 y 120-108).

Los Spurs, ya privados hasta la próxima temporada de su líder el armador francés Tony Parker, no tienen derecho al error si quieren competir en la final de la NBA.

"Todo el mundo sabe en el equipo que estamos 3-0 debajo, que tendrán que jugar con la misma agresividad y ferocidad que en el último partido", insistió Popovich.

"Es un desafío difícil, tenemos cuatro jugadores que serán ´All-Stars´ más tarde, tenemos que ser perfectos, tendremos que ser aún más perfectos por 48 minutos, es así de simple", agregó el técnico.

Además de Leonard, San Antonio no podrá contar también con el pívot David Lee, liberado el sábado por lesión en la rodilla izquierda y colocado el domingo por los Spurs en la lista de jugadores lesionados.