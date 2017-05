Keylor Navas busca su segundo título de 'Champions'

Tras un inicio de campaña marcado por las secuelas de su operación del pie izquierdo al término de la temporada pasada, Keylor ha vuelto a su mejor nivel en el último tramo de la campaña, convirtiéndose en uno de los pilares del Real Madrid que se alzó con su 33ª Liga.

"Keylor no es una máquina, ha tenido sus momentos difíciles. Tuvo una lesión y necesitaba tiempo de recuperación para volver a su nivel tan alto que ahora esta demostrando", dijo el viernes el seleccionador de Costa Rica, Oscar Ramírez.

Y es que los aficionados del Real Madrid todavía tienen en la retina, entre otras grandes paradas, el vuelo de Keylor el pasado día 21 de mayo en la última jornada de Liga para atajar un balón que se colaba por su escuadra en la victoria por 2-0 sobre el Málaga, que certificaba el título liguero y en la que el tico tuvo una gran actuación.

El Real Madrid ha ganado un título "basado en los goles de Cristiano Ronaldo en la recta final de este campeonato y por las paradas de un renacido Keylor Navas que en los últimos encuentros", afirmaba entonces el diario catalán Mundo Deportivo.

"Volver con más fuerza"

Su vuelta a la portería a finales de septiembre pasado contra el Borussia Dortmund (2-2) en la Liga de Campeones, tras su operación, fue el inicio de un calvario de altibajos que hicieron arreciar las críticas.

Su autogol en marzo pasado frente al Betis en el estadio Santiago Bernabéu marcó su momento más bajo, aunque siempre contó con el apoyo de su entrenador y sus compañeros.

"Hay que darle cariño a Keylor", dijo Sergio Ramos, que al término de aquel encuentro se fundió en un abrazo con Keylor.

Desde entonces, el portero fue remontando la cuesta y, aunque lejos de sus mejores números, ha vuelto a mostrar su eficacia bajo los palos.

En la temporada actual, Keylor ha disputado 40 partidos en los que ha encajado 49 goles, una media de 1,2 tantos por partidos, mientras que en la campaña 2015/2016 encajó 31 goles en 45 encuentros (0,6 goles de media).

Ello no ha impedido que su buena actuación en sus últimos encuentros haya vuelto a granjearle muchos apoyos y a afianzarlo en su deseo de seguir en el club blanco.

"Estoy muy tranquilo, tengo contrato con el Real Madrid. Después de la final de 'Champions' voy a ir de vacaciones, y en pretemporada voy a volver con más fuerza, no tengo ninguna intención de irme, aquí soy feliz", aseguraba el portero costarricense tras el último partido liguero el pasado día 21.

"Voy a seguir trabajando para comerme todo lo que venga. No tengo problema en competir como he hecho siempre", añadió el meta tico, cuyo 'fichaje-intercambio' por David De Gea el verano pasado se frustró por no llegar la documentación en plazo.