¡Llega Penedo! La selección ya cuenta con su portero titular

El arquero internacional panameño, que viene de salir campeón de la Copa de la Liga con el Dinamo de Bucarest, llega tranquilo por la posibilidad de renovar un año más con ese club, además, de poder integrarse este lunes a los entrenamientos de la Selección Mayor de Panamá.

"Cada vez caminaremos más sobre una cuerda más delgada y bueno, el futbolista vive siempre bajo ese estrés y esa tensión. Sabemos que tenemos que sacar los puntos. He venido sacando cuentas y a veces no me sale, van a ser dos partidos muy complicados, esperemos que el equipo y nosotros estemos concentrados y mentalizados en lo que podemos conseguir", señaló Penedo sobre los choques ante Costa Rica y Honduras.

El arquero dijo que el miércoles dará una conferencia de prensa, en la que dará más detalles de su renovación en Rumania con el Dinamo de Bucarest y otros planes futuros.