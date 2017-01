Louis van Gaal anuncia su retiro como técnico de fútbol

"Han pasado cosas en mi familia que me han convertido de nuevo en un ser humano con la nariz pegada a los hechos", asegura. En diciembre el marido de una de sus hijas -tiene dos, Renate y Brenda- falleció repentinamente, un acontecimiento que ha golpeado de lleno a la familia y que ha hecho que el entrenador se replantee sus prioridades de tal forma, que la posibilidad de ir a entrenar a China, donde contaba con suculentas ofertas, ha quedado totalmente descartada. "Podría ir allí, pero estoy aquí. No creo que vaya a volver a entrenar", aseguró.

Atendiendo a sus palabras, la última parada de Van Gaal como entrenador habrá tenido lugar en Inglaterra, en el Manchester United, un equipo al que llegó en 2014 y en el que no logró triunfar. Lejos queda su etapa en el Ajax, entre 1991 y 1997, con el que ganó tres títulos de la Eredivisie, una Copa, tres Supercopas de Holanda, una Liga de Campeones, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, su periodo de mayor éxito como técnico. Sin embargo, su trayectoria como entrenador cogió vuelo tras su desembarco en el Barcelona (1997-2000), un periodo en el que sumó dos Ligas, una Copa y una Supercopa de Europa. Aun así, su carácter agrio le confió una imagen por momentos desagradable -quien no recuerda su famoso 'Siempre negatifo, nunca positifo'- que perdura en la memoria de los aficionados azulgrana. Algo que no invalida su currículo en el Camp Nou, y en el que puede presumir de haber dado la alternativa a futbolistas como Xavi o Puyol, a la postre iconos del barcelonismo. Su mala relación con el entonces presidente José Luis Núñez le hizo dimitir al final de la última temporada, un curso en el que entre sus asistentes se encontraba José Mourinho.

Tras pasar por el Barcelona encontró acomodo en la selección de Holanda, aunque su recorrido como seleccionador Oranje duró poco. El fiasco de no lograr la clasificación para el Mundial de 2002 precipitó su marcha, a pesar de que contaba con un contrato por seis años. Dimitió en 2001 en contra del criterio de su Federación. Pero estas dos dimisiones consecutivas no hicieron que Van Gaal arrojase la toalla. Regresó al Barcelona en 2002 aunque no logró ningún título y fue despedido en enero de 2003. Tras una breve estancia como asesor en el Ajax junto a Ronald Koeman, con el que terminó a la gresca, se estableció en el AZ Alkmaar con el que logró el título de la Eridivisie en 2009. Este regreso a los orígenes le catapultó de nuevo al fútbol de élite aterrizando en el Bayern de Múnich en 2009. En Alemania logró una Bundesliga y clasificó al equipo para la final de la Liga de Campeones que perdió contra el Inter de Milán que dirigía su exasistente José Mourinho. Tras una secuencia de malos resultados en liga fue despedido en 2011 y regresó a la selección holandesa con la que logró el tercer puesto en el Mundial de 2014.

Con un 60,5% de victorias, 19,7 de empates y 19,9 de derrotas en 864 partidos dirigidos, Van Gaal ha decidido apartar las pizarras y libretas -elemento característico de su performance como entrenador- indefinidamente.

