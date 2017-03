Luis Suárez y sus supersticiones

Suárez reveló el motivo por el cual utiliza la muñequera en cada encuentro.

"Tuve una lesión hace un par de años en Liverpool, me jodí un hueso de la mano derecha, una fisura, y me pusieron un vendaje", explicó Suárez en el programa El Transistor de Onda Cero.

El delantero pese a superar su lesión, siguió utilizando el vendaje.

"Después como me iba bien, ya iba bien el dedo pero me la quedé. También usaba una cinta roja contra la envidia y como en la Premier no te dejaban jugar con nada aproveché el vendaje para tapar la cinta roja, y ya me quedó de amuleto y tradición. Incluso juego partidos con camisetas de manga larga y me la sigo poniendo de costumbre", explica el ariete.

"Tengo mis manías, cada vez que entro a la cancha beso el tatuaje de mi mujer y mi hija. Somos muy supersticiosos los jugadores".

El sudamericano considera que el Barcelona puede lograr la remontada ante el Paris Saint German en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Barcelona sucumbió de visita 4-0 ante los del PSG.