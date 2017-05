Luis Tejada confiesa que Universitario de Perú le debe dinero

Luis Tejada es el delantero estrella de Universitario de Deportes en las últimas fechas. A base de goles se está ganando el titularato en el equipo de Pedro Troglio. Sin embargo, no todo es felicidad para el 'Pana', pues este lunes confesó en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias que el club le debe dinero desde hace meses.

"Yo ya casualmente hablé de eso con (César) Vento y ya me dijo que esta semana me iba a solucionar ese tema. Vamos a esperar que lo solucione para estar más tranquilo. Sí, desde febrero nos deben este dinero", respondió el atacante panameño cuando le preguntaron si era cierto que la 'U' les debe a él y a su representante una cantidad de dinero no especificada.

Malos campos. Durante la entrevista, Tejada también se quejó por los campos sintéticos que tiene el fútbol peruano. No solo eso, sino que también lo relacionó con el sueño de clasificar al Mundial. Para él no es posible que eso se haga posible si no se cuida la salud física de los futbolistas.

"Jugué mucho tiempo en el sintético de Chiclayo pero no es muy bueno jugar allí porque está en peligro la integridad del jugador, porque las canchas no están muy buenas, están un poquito acabadas. Los jugadores pueden estar predispuestos a muchas lesiones y no es bueno para el jugador peruano", dijo.

"Más aún si el Perú tiene un sueño de ir al Mundial mientras los números se den. Entonces hay que cuidar a los jugadores y creo que meterlos en esas canchas sintéticas sí le está haciendo daño al fútbol peruano", finalizó el deportista de 35 años.