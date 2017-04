Lyon bajo tensión en Estambul, Mánchester United bajo presión en casa

Relacionados UEFA excluirá a Lyon y Besiktas de sus competiciones si hay incidentes en dos años

"Esperamos que no haya desbordamientos como estos últimos días", explicó el lateral de Lyon, Christophe Jallet, en una entrevista a la AFP. "No pienso que se reproduzcan problemas. Habrá un duro ambiente contra nosotros, pero no tengo miedo de mi seguridad", añadió.

El domingo, los jugadores del Lyon fueron atacados en el césped por seguidores del Bastia, lo que provocó la suspensión del partido de la 33ª jornada de la liga francesa. Los futbolistas "fueron golpeados", según su entrenador, Bruno Genesio.

Tres días antes, los jugadores del Lyon ya habían comenzado su partido de ida de cuartos de final de la Europa League con 45 minutos de retraso, debido a la invasión del terreno por parte de los aficionados franceses para protegerse del lanzamiento de petardos y proyectiles lanzados por los seguidores turcos.

Para Lyon, la prioridad será conservar la ventaja del partido de ida, obtenida al final del encuentro gracias a los goles de Corentin Tolisso y Jérémy Morel.

Única opción para el United

Mánchester United está peor clasificado en Inglaterra (5º) que Lyon en Francia (4º), pero dio un poco de brillo a su temporada al derrotar al líder Chelsea el domingo (2-0) en Old Trafford. Pero su primer objetivo sigue siendo la Europa League, "la única competición que podemos todavía ganar", afirma José Mourinho.

El United deberá luchar para acercarse a la final del 24 de mayo en Estocolmo, tras empatar en campo del Anderlecht en la ida en Bélgica (1-1).

Los belgas confiarán en sus dos grandes esperanzas nacionales, los centrocampistas Leander Dedoncker y Youri Tielemans, para intentar sorprender a los Red Devils.

Los otros dos partidos de vuelta de cuartos de final enfrentarán a los alemanes del Schalke 04 con los holandeses del Ajax Amsterdam, que se impusieron como locales en la ida por 2-0, con una plantilla muy joven, mientras que los belgas del Genk reciben al Celta de Vigo, después de que los españoles ganaran en el primer partido por 3-2.

El sorteo de las semifinales tendrá lugar el viernes en la sede de la UEFA en Nyon, en Suiza.