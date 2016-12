Machado sale del Saprissa y se va a la MLS

"Desde el primer día que llegué al club me sentí muy agradecido por el apoyo que me brindó la institución y la afición", sostuvo Machado en conferencia de prensa realizada por el club "Morado". "Más que una oportunidad, lo del Houston es una bendición de Dios que se me da".

Además agradeció y dijo que tendrá siempre presente al actual campeón costarricense.

"Esté donde esté siempre estaré pendiente de esta institución, la llevo en el corazón".

Machado llegó en el 2014 al club costarricense y se destacó como capitán durante los últimos años. Con la "S" ganó cuatro títulos locales.

El panameño estará viajando en los próximos días a Estados Unidos para realizar pruebas físicas y médicas con el club estadounidense.

El también integrante de la selección panameña afirmó que fue una decisión que tomó con sus familiares.