Mayweather Jr. recibiría 100 y McGregor 75 millones si llegan a pelear

Pero si la lucha se vende tan bien como él cree, White afirma que habrá mucho dinero para todas las partes involucradas.

"Depende de en cuánto se venda la pelea", dijo White. "Si se vende tan bien como yo creo que puede, Floyd ganaría un poco más de 100 millones de dólares y Conor 75 millones.

"[Mayweather] Se siente como si fuera el lado A y él debería obtener más. Realmente no hemos entrado en esa negociación todavía. Quería asegurar primero a McGregor porque está bajo contrato conmigo. Al final del día, ¿esta pelea tiene sentido para mí? Realmente no. Pero Conor anhela mucho esta pelea, y lo he dicho muchas veces: el chico ha dado un paso al frente y ha salvado algunas peleas grandes para mí. Estoy dentro. Lo resolveré".

A principios de este mes, White le dijo a ESPN que planeaba reunirse con McGregor en mayo en Nueva York. La estrella irlandesa espera el nacimiento de su primer hijo ese mes. McGregor había propuesto previamente una cantidad de 100 millones de dólares para luchar contra Mayweather.

White dice que UFC está de acuerdo con el deseo de McGregor para la pelea, pero siguen las largas negociaciones con Mayweather. El boxeador retirado vive a lo grande en Las Vegas y es asesorado por Al Haymon.

"El lado de Conor - estamos bien en el lado de Conor", dijo White. "Tengo que averiguar el lado de Mayweather, y tal vez no pueda concretarse.Tal vez el lado de Mayweather no se pueda hacer. Ya veremos. Prometí a Conor que haría todo lo posible para que esta pelea suceda, por lo que eso es lo que voy a hacer".

El mes pasado, McGregor, campeón de UFC de dos divisiones, dijo al Los Angeles Times que la pelea contra Mayweather estaba "cercana" y que estaba apuntando a una fecha de septiembre. Ambos bandos han estado relativamente tranquilos desde entonces.

La bolsa más grande de McGregor en UFC es de tres millones de dólares para su revancha del peso welter contra Nate Diaz en agosto. Sigue siendo la bolsa más alta revelada en la historia de las artes marciales mixtas. Esta cifra no representa el pago total de McGregor por la pelea, que incluye bonificaciones no reveladas e ingresos compartidos por PPV.

Mayweather (49-0, 26 KO's) logró una bolsa garantizada de 100 millones de dólares para su pelea récord contra Manny Pacquiao en 2015.

"No hay duda de que la gente quiere ver esta pelea", insistió White. "Es lo que todos me preguntan, voy a hacer todo lo posible para ver si puedo hacer esto, no estoy diciendo que pueda, pero estamos tratando de hacerlo".

Texto: ESPN.com