Mayweather le gustaría enfrentar a McGregor en Rusia.

El estadounidense Floyd Mayweather Jr señaló que pese a no haber firmado un contrato para combatir ante Conor McGregor, le gustaría que se desarrollara en junio y la sede sea Moscú, Rusia.

“Por el momento no hemos firmado ningún documento…Pero espero que la pelea tenga lugar en junio. Quiero dar a la gente un espectáculo: el mundo MMA vs. el boxeo, esta pelea puede ser organizada en Moscú, yo elegiría a Moscú, si se me preguntaran hoy,” dijo Mayweather, quien recientemente visito la capital rusa.

Las declaraciones de Mayweather se publicaron en el portal Bloody Elbow.

"Pretty Boy" dejaría su retiro para enfrentar al campeón mundial de artes marciales mixtas.