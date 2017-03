Jugadores del Middlesbrough y del United se enfrentaron en el túnel de vestuarios

Según varias informaciones el capitán del Middlesbrough Ben Gibson y el centrocampista del United Ashley Young fueron separados por sus compañeros y por miembros de la seguridad del estadio.

"Me he enterado de que algo ha pasado en el túnel. Había muchos cuerpos allí y era difícil ver con todo el mundo empujando. ¿Qué fue lo que lo provocó? Tengo un grupo de jugadores muy educados y puedo asegurar que no fue uno de los nuestros. Solo puedo decir que pudo haber sido una reacción", dijo Agnew, hasta esta semana entrenador ayudante y que se hizo cargo del equipo tras la destitución del español Aitor Karanka.

El técnico del United Jose Mourinho rechazó comentar el incidente. Esta semana, tras la salida de Karanka, su antiguo ayudante en el Real Madrid, el portugués dijo que conocía "los nombres" de los jugadores que tenían la responsabilidad de su despido.

¿Es una forma de hacer justicia por Karanka?, le preguntaron a 'Mou' tras su triunfo.

"Pienso que la justicia a Karanka la hace el trabajo que hizo aquí, la gente no puede borrar eso. Tomó el club en League One y lo llevó a Premier League", dijo.

"Sé lo que estoy diciendo, pudo dejarlo para ir a un club más grande y se quedó para finalizar su trabajo", añadió.