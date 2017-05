"Estoy en paz" en el Mónaco, señala Radamel Falcao

"El club me dio confianza y me abrió las puertas, yo vine con mi experiencia y ayudé al grupo en esta temporada excepcional. Estoy en paz aquí y espero poder continuar viviendo aquí", señaló Falcao en una entrevista de unos 50 minutos en La Turbie, el centro de entrenamiento del club.

El Mónaco es el equipo de moda en Europa. Lidera el campeonato francés con tres puntos más y un partido menos que el París Saint-Germain, cuando restan tres jornadas por disputarse. En la Champions afronta las semifinales contra la Juventus.

"Desde los primeros entrenamientos me di cuenta del nivel general del equipo. Luego los fui descubriendo humanamente, la clave de esta bonita temporada es también el estado de ánimo, que es excepcional", explicó.

Falcao, que se lesionó de gravedad en enero de 2014 con el Mónaco, pasó las siguientes dos temporadas en el fútbol inglés, en el Mánchester United y en el Chelsea, donde casi no tuvo protagonismo.

"Chelsea (2015-16) fue el momento más complicado, a mitad de temporada sabía que no jugaría más porque el club lo había decidido. Inglaterra fue una elección que no salió como yo esperaba, pero me quedo con lo positivo", señaló.

La eclosión de Mbappé

Tras su periplo en la Premier League regresó al Mónaco y ha respondido con 24 goles, siendo el capitán y aportando la experiencia en una formación que destaca por la juventud.

"Estaba convencido de que con tiempo de juego y regularidad iba a recuperar mis cualidades. Estoy orgulloso de haber dado la vuelta a la situación y de haber podido cambiar las cosas", dijo 'El Tigre', al que le resta un año de contrato con el Mónaco y que ha sido tentado por clubes chinos.

"Los rechacé dos veces cuando estaba en Inglaterra y una vez aquí (en enero)", admite el antiguo jugador de River Plate, Oporto y Atlético de Madrid.

Falcao comparte delantera con el joven de 18 años Kylian Mbappé, la gran revelación en el fútbol europeo.

"Lo tiene todo para ser un gran jugador, tiene que guardar su capacidad de trabajo y su mentalidad", dice sobre su compañero. "Puede hacer grandes cosas, pero hay que dejarle tranquilo, debe crecer a su ritmo, sin meterle mucha presión", añadió.

Finalmente se refirió al gran reto del equipo, alcanzar la final de la Champions en las semifinales ante la Juventus.

"Es un enorme bloque defensivo, pero nuestro sector ofensivo funciona muy bien ¿no? Es un gran desafío, es un equipo equilibrado, difícil de mover, pero todo es posible en el fútbol", explicó el capitán del Mónaco, a dos pasos de levantar la Copa de Europa.