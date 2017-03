Mourinho admite que no trató bien a Schweinsteiger

"Lo lamento, sí", aseguró Mourinho este viernes. "¿Lo que cambiaría? Le conservaría en el plantel", afirmó, unos días después de la firma de Schweinsteiger con los Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS).

El técnico luso apartó a Schweinsteiger al principio de la temporada y no ocultó nunca que el excapitán de la selección alemana, de 32 años, no entraba en sus planes. Algunos jugadores consideraron injusto el trato a su compañero.

"Después de haberle conocido como profesional y como persona, la manera en la que se ha comportado y el respeto que me ha mostrado sobre mis decisiones como entrenador... Sí, lo lamento. No me supone un problema reconocerlo ya que se lo he dicho", aseguró Mourinho.

Schweinsteiger, llegado al United en 2015, vivió una primera temporada discreta en Mánchester marcada por una lesión. En total, sólo disputó 13 partidos con el equipo de Old Trafford en casi dos temporadas, con cinco de ellos saliendo desde el banquillo de suplentes.

"Forma parte de una categoría de jugadores que hace que me arrepienta de haberle hecho eso", añadió Mourinho.

"Es un buen chico, un gran profesional, que tenía una influencia muy buena en el entrenamiento, pero tenía que dejarle ir. Ahora le deseo públicamente, a él y a su esposa, una vida muy bonita en Chicago", concluyó.