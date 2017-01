Murray y Djokovic se enfrentarán en la final de Doha

A esa final llegará con más desgaste Djokovic, que tuvo que salvar hasta cinco bolas de partido antes de poder ganar al español Fernando Verdasco.

Djokovic ganó por 4-6, 7-6 (9/7) y 6-3, después de haber rozado la eliminación en la segunda manga, en la que Verdasco no supo acertar en los momentos decisivos. En el 'tie break' tuvo cuatro puntos para ganar el partido cuando se colocó 6-2 a favor y luego otro al situarse 7-6 arriba.

El número 2 mundial tuvo por lo tanto muchos problemas ante el 42º del ránking, pero pudo sobrevivir en un torneo en el que es el defensor del título y en el que perdió su primer set en casi dos años.

"Ha sido uno de los partidos más emocionantes que he jugado. No he salvado cinco bolas de partidos muchas veces", admitió Djokovic.

Su adversario en la final será el escocés Andy Murray, número 1 del mundo, que se impuso en dos sets al checo Tomas Berdych (6-3, 6-4), décimo del ránking.

Murray sumó su 28ª victoria seguida en partidos oficiales. Sólo está a cuatro del récord de 32 del español Rafael Nadal.

La estrella británica perdió la pasada semana ante el belga David Goffin en las semifinales del torneo de Abu Dabi, pero se trataba de una cita de exhibición, no puntuable para el circuito de la ATP.

Murray tuvo en esta ocasión contra Berdych menos problemas que en la ronda anterior, el jueves ante el español Nicolás Almagro, con el que tuvo que batallar mucho para ganar los dos sets y poder sellar su pasaje a la siguiente ronda.

El Abierto de Doha, en Catar, se disputa sobre superficie dura y reparte 1.237.190 dólares en premios.