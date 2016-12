Nadal vuelve con triunfo ante Berdych en torneo de exhibición de Abu Dabi

El nueve veces campeón de Roland Garros, de 30 años, empieza así de manera positiva su preparación para el primer 'grande' del año 2017, el Abierto de Australia (16-29 enero). En la parte final de la temporada de 2016 se vio molestado por dolores en su muñeca izquierda e incluso acortó el final de su año, antes del Masters 1000 de París-Bercy y del Masters ATP de Londres.

"Me siento bien y eso es lo que importa. Las rodillas (otra de las zonas donde ha tenido problemas físicos en el pasado) ya no me duelen y espero que continúe así", declaró Nadal al diario local The National, afirmando que está motivado para continuar en el circuito todavía "unos años más".

El viernes, Nadal se enfrentará en semifinales de este torneo emiratí, que reúne a seis de los doce mejores del mundo pero que no cuenta para la clasificación ATP, al canadiense Milos Raonic, número 3 y que estaba exento de jugar los cuartos.

En la otra semifinal, el número 1 del mundo, el británico Andy Murray, se enfrentará al belga David Goffin (N.11), que superó este jueves en dos sets al francés Jo-Wilfried Tsonga (N.12), por 7-6 y 6-4.

Con esta cita en Abu Dabi comienza la temporada de tenis, aunque el torneo no forma parte del circuito puntuable ATP.